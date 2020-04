WACKER CHEMIE übertrifft zum Jahresstart dank Einsparungen die Gewinnerwartungen

Im abgelaufenen ersten Quartal ging der Umsatz im Jahresvergleich um 3 Prozent auf 1,2 Milliarden zurück, wie der Spezialchemiekonzern am Donnerstag in München mitteilte. Dank Einsparungen und einer höheren Auslastung schnellte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) aber um fast ein Viertel auf 174 Millionen Euro nach oben.

Unter dem Strich blieben 68,9 Millionen Euro hängen, nach einem Verlust von 5,5 Millionen ein Jahr zuvor. Dabei spielten auch niedrigere Abschreibungen eine Rolle, nachdem 2019 noch eine Wertberichtigung auf Produktionsanlagen für den Solarindustriegrundstoff Polysilizium im Zusammengang mit schwachen Geschäften schwer belastet hatte. Mit den Resultaten übertraf der Konzern gewinnseitig die Analystenschätzungen. Der Umsatz war wie erwartet.

Auf den weiteren Jahresverlauf blickt Konzernchef Rudolf Staudigl vorsichtig. "Mit Blick auf die nächsten Monate gehen wir davon aus, dass wir die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sehr viel deutlicher spüren werden", erklärte er laut Mitteilung.

WACKER CHEMIE traut sich wegen der globalen Belastungen infolge der Corona-Krise keine Prognose mehr für das laufende Jahr zu. Gegenwärtig ist nicht verlässlich abzusehen, wie lange und wie stark die weltweit getroffenen staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung das Geschäft beeinträchtigen werden, hieß es in einer am Donnerstag in München veröffentlichten Mitteilung. Daher werde bis auf weiteres auf eine entsprechende Prognose verzichtet.

Mitte März hatte WACKER CHEMIE noch einen Ausblick explizit ohne die Virus-Folgen gegeben, aber auch darauf hingewiesen, dass die Corona-Pandemie das Konzernergebnis 2020 um mehr als 100 Millionen Euro schmälern könnte.

