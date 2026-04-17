WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
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17.04.2026 19:09:38
Wacker Chemie verdient dank Iran-Krieg mehr - Gewinnziel für 2026 bestätigt
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Wacker (WACKER CHEMIE) hat im ersten Quartal infolge des Iran-Kriegs im Tagesgeschäft voraussichtlich mehr verdient als gedacht. Kunden hätten Bestellungen wegen des Kriegs vorgezogen, teilte Wacker Chemie überraschend am Freitagabend in München mit. Daher dürfte der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mit 173 Millionen Euro deutlich höher liegen als vom Unternehmen und von Branchenexperten prognostiziert. Für das Gesamtjahr hob Wacker nun zwar die Umsatzprognose etwas an. Der operative Gewinn soll aber wie geplant 550 bis 700 Millionen Euro erreichen.
Im ersten Quartal erzielte Wacker Chemie nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von gut 1,4 Milliarden Euro nach knapp 1,5 Milliarden im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr soll der Erlös den Vorjahreswert von knapp 5,5 Milliarden Euro jetzt um einen hohen einstelligen Prozentsatz übertreffen. Bisher hatte der Vorstand nur eine Steigerung um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz in Aussicht gestellt.
Die Wacker-Aktie legte im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate nach den Nachrichten vom Abend um anderthalb Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zu./stw/he
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Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
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17.04.26
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Analysen zu WACKER CHEMIE AG
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|17.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|10.04.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|09.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
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|16.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|11.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.04.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|25.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|09.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|24.03.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
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