WACKER CHEMIE will 2020 in der Corona-Krise noch mehr sparen - Aktie klettert

WACKER CHEMIE tritt in der Corona-Krise noch etwas mehr auf die Kostenbremse.

Für das laufende Jahr 2020 sind nun Investitionen in Höhe von rund 250 Millionen Euro geplant, nachdem bislang weniger als 300 Millionen Euro in Aussicht gestellt worden waren, wie WACKER CHEMIE am Dienstag im Zuge eines Kapitalmarkttages bekannt gab.

Der Spezialchemiekonzern, der unter anderen Schmiermittel und Dämmstoffe für die Baustoff und Autoindustrie sowie den Solarindustriegrundstoff Polysilizium herstellt, hatte wegen der Unsicherheiten durch die Corona-Krise im April Abstand von einem Jahresausblick genommen.

Die WACKER CHEMIE-Aktie gewinnt am Dienstag via XETRA zeitweise 3,34 Prozent auf 61,32 Euro.

/mis/eas

MÜNCHEN (dpa-AFX)