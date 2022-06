Wacker Neuson-Aktie höher: Wacker Neuson kooperiert mit John Deere

Kleinere Bagger mit einem Gewicht von bis zu fünf Tonnen werde Wacker Neuson in Linz in Oberösterreich und in seinem US-Werk in Menomonee Falls selbst produzieren und über das Händlernetz von John Deere weltweit verkaufen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Größere Bagger mit einem Gewicht von fünf bis neun Tonnen werde John Deere im Zuge der Kooperation auf Basis des Designs und des technischen Know-how von Wacker Neuson selbst bauen.

Die Zusammenarbeit bei den größeren Baggern ist offenbar konkreter: Daraus erwartet Wacker Neuson im eigenen Ergebnis schon in den nächsten 18 Monaten einen kleineren zweistelligen Millionenbetrag. Aus dem Bau der kleineren Bagger seien in den nächsten drei bis vier Jahren noch keine nennenswerten Umsätze zu erwarten. Mittelfristig werde die Kooperation aber "den profitablen Wachstumskurs deutlich beschleunigen".

Wacker Neuson betreibt den Standort in Hörsching bei Linz seit 2012.

Für die Aktie von Wacker Neuson geht es am Mittwoch auf XETRA zeitweise um 1,52 Prozent aufwärts auf 18,68 Euro.

bel/cs

APA