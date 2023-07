Wacker Neuson-Aktie kräftig im Plus: Prognose nach starkem ersten Halbjahr angehoben

Der Vorstand hob sowohl das Ziel für Umsatz und Investitionen, als auch die Spanne für die operative Marge an. An beiden Enden der Umsatzzielspanne werden mit 2,5 bis 2,7 Milliarden Euro nun jeweils 200 Millionen Euro mehr erwartet, wie das Unternehmen am Donnerstag überraschend in München mitteilte. Die Spanne für die Marge für den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) schraubte das Management jeweils um einen halben Prozentpunkt auf 10 bis 11 Prozent hoch. Zudem sollen dieses Jahr statt 120 nun 140 Millionen Euro investiert werden. Die Aktie zog an.

Neben der positiven Geschäftsentwicklung berücksichtige die Prognose gleichzeitig mögliche Veränderungen der konjunkturellen Rahmenbedingungen im weiteren Jahresverlauf, hieß es.

Wacker Neuson veröffentlichte zudem vorläufige Zahlen zum zweiten Quartal. Demnach stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über ein Viertel auf fast 700 Millionen Euro. Der Gewinn im Tagesgeschäft stieg sogar um 84 Prozent auf knapp 89 Millionen Euro. Dies entspricht einer Marge von 12,7 Prozent, womit Wacker deutlich profitabler wirtschaftete als vor einem Jahr.

Endgültigen Zahlen wollen die Münchener am 8. August veröffentlichen.

So reagiert die Wacker Neuson-Aktie

Angehobene Jahresziele haben Wacker Neuson am Donnerstag einen Kurssprung beschert. Zudem steigerte der Baumaschinenhersteller vorläufigen Zahlen zufolge den Umsatz und insbesondere das operative Ergebnis (Ebit) im ersten Halbjahr deutlich.

Die Aktien zogen in Reaktion auf die Ausblickanhebung bis auf 23,80 Euro an und waren damit so teuer wie zuletzt im Januar 2022. Zuletzt behaupteten sie ein Plus von 6,2 Prozent auf 23,25 Euro. Damit schafften die Papiere es nicht nur über die bei Charttechnikern als wichtig für den kurzfristigen Trend erachtete 21-Tage-Durchschnittslinie, sondern eroberten auch einen der vorderen Plätze im Nebenwerteindex SDAX. Seit Jahresbeginn steht ein Kursanstieg von knapp 43 Prozent zu Buche, was Wacker Neuson auch für diesen Zeitraum zu einem der größten Gewinner im Nebenwerte-Index macht.

Jefferies-Analyst Martin Comtesse sprach in einer ersten Einschätzung von starken Quartalszahlen, welche die bereits erwartete Erhöhung der Jahresziele ausgelöst hätten. Die Mittelpunkte der neuen Zielspannen lägen über seinen und den Konsensschätzungen und beinhalteten für das zweite Halbjahr ein 5-prozentiges Umsatzwachstum bei einem 15-prozentigen operativen Ebit-Rückgang, was er nun als konservativ erachte.

Zwar lassen die neuen Ziele dem Experten zufolge vermuten, dass der Höhepunkt bei der Auftragsentwicklung bereits hinter dem Unternehmen liegt und dass sich die Wachstumsraten kurzfristig wieder normalisierten. Er bleibt aber bei seiner Kaufempfehlung für die Aktien mit einem Kursziel von 26 Euro. Diese Empfehlung bedeutet, dass die Papiere nach Einschätzung der Analysten von Jefferies auf Zwölfmonatssicht eine Gesamtrendite (Kursgewinn + Dividende) von mindestens 15 Prozent erreichen dürften.

/lew/jha/

MÜNCHEN (dpa-AFX)