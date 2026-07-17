Wacker Neuson Aktie
WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012
|Prognose angehoben
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17.07.2026 16:10:00
Wacker Neuson-Aktie legt zu: Baukonzern zeigt sich zuversichtlicher für 2026
Analysten rechnen beim Umsatz bislang mit einem Wert am unteren Rand der neuen Prognose. Die Aktie gewann am Freitag via XETRA zuletzt 5,30 Prozent auf 20,85 Euro.
Nach vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz im zweiten Quartal um 14,4 Prozent auf 665,1 Millionen Euro. Das Ebit verbesserte sich um 43,6 Prozent auf 63,2 Millionen Euro, mit einer entsprechenden Marge von 9,5 Prozent. Im ersten Halbjahr kommt Wacker Neuson den Angaben zufolge auf eine Marge von 8,3 Prozent, und erzielte damit eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr, als 5,2 Prozent erreicht wurden.
Wacker hatte bereits zum Jahresauftaktquartal von einer spürbaren Belebung bei der Nachfrage nach Baumaschinen berichtet, nachdem sich Kunden im Jahr zuvor zurückgehalten hatten.
Die vollständigen Zahlen will das Unternehmen am 13. August vorlegen.
/nas/stk
MÜNCHEN (dpa-AFX)
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