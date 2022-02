Wacker Neuson-Aktie legt zu: Unerwartet gutes Schlussquartal

Zwar fiel das Schlussquartal nicht mehr ganz so profitabel aus wie die ersten neun Monate, die überraschend am Mittwoch vorgelegten vorläufigen Zahlen des im SDAX notierten Konzerns aus München konnten jedoch die Anleger an der Börse zunächst positiv überraschen.

Den Umsatz erwartet das Management für das abgelaufene Gesamtjahr bei rund 1,87 Milliarden Euro und damit gut 15 Prozent über dem Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern kletterte demnach sogar mit 193 Millionen Euro auf das Zweieinhalbfache. Hierin enthalten ist ein positiver Einmaleffekt im vierten Quartal von 10,9 Millionen Euro aus dem vorfälligen Eingang von Forderungen, die zuvor wertberichtigt worden waren. Umsatz und Ergebnis hätten damit die eigenen Unternehmensprognosen übertroffen.

Im kommenden Jahr peilt der Vorstand einen Umsatz von 1,9 bis 2,1 Milliarden Euro an - das entspricht einer Wachstumsrate von 2 bis 13 Prozent. Die Marge des operativen Ergebnisses (Ebit) soll inklusive eines möglichen Sondereffekts auf dem Verkauf von nicht mehr benötigtem Anlagevermögen zwischen 9 und 10,5 Prozent liegen. 2021 war sie deutlich von 4,7 auf 10,3 Prozent gestiegen. Vor allem in den ersten sechs Monaten 2022 dürften die Geschäfte weniger profitabel sein als im Vorjahreszeitraum, in der zweiten Jahreshälfte deute sich aber eine Entspannung in den angespannten Lieferketten an, hieß es.

Die Wacker Neuson-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 5,16 Prozent auf 22,40 Euro hinzu.

MÜNCHEN (dpa-AFX)