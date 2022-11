Wacker Neuson-Aktie profitiert: Deutliches Umsatz- und Ergebnisplus

Zudem bekommt der Konzern die steigenden Kosten besser in den Griff. Der Erlös legte wegen einer anhaltenden Kundennachfrage um fast ein Viertel auf 568,5 Millionen Euro zu, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) zog um knapp 28 Prozent auf 57,1 Millionen Euro zu. Umsatz und operatives Ergebnis fielen damit etwas besser aus, als Experten im Schnitt erwartet hatten. Zudem bestätigte der Wacker Neuson SE -Konzern die Prognose für das laufende Jahr.

Die Papiere von Wacker Neuson steigen im XETRA-Handel zeitweise um 6,09 Prozent auf 17,25 Euro.

MÜNCHEN (dpa-AFX)