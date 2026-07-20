Wacker Neuson Aktie

Wacker Neuson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Abschied 20.07.2026 14:19:39

Wacker Neuson-Aktie tiefer: Vorstand-Rücktritt setzt unter Druck

Wacker Neuson-Aktie tiefer: Vorstand-Rücktritt setzt unter Druck

Finanzvorstand Christoph Burkhard verlässt den Baumaschinenhersteller Wacker Neuson nach fünf Jahren im Amt.

Das teilte das Unternehmen am Montag in München mit. Der Abschied erfolge im "besten gegenseitigen Einvernehmen", hieß es. Nachfolger werde zum 1. September Reinhard Frisch, aktuell kaufmännischer Geschäftsführer der Wacker Neuson Produktion GmbH & Co KG in Reichertshofen. Frisch ist den Angaben zufolge seit 2004 bei Wacker Neuson und hat verschiedene Führungspositionen im In- und Ausland bekleidet. Am Markt kam die Neuigkeit zunächst nicht gut an: Die Aktie verlor via XETRA zuletzt 1,43 Prozent auf 1,5 Euro.

/nas/mis

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Siemens-Aktie zieht an: Milliardenauftrag bringt Rückenwind für Mobility-Sparte

Bildquelle: Cineberg / Shutterstock.com

Nachrichten zu Wacker Neuson SE

mehr Nachrichten