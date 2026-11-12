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12.11.2026 15:52:53
Wacker Neuson Q3 EBIT Up
(RTTNews) - Wacker Neuson SE (WAC.DE), a German manufacturer of light and compact machinery, on Thursday, reported an year-over-year increase in third quarter earnings on higher revenue. The company narrowed its fiscal 2026 EBIT margin forecast, while maintaining the revenue guidance.
Quarterly EBIT rose 10.4 percent to 45.6 million euros from 41.3 million euros last year.
On a per share basis, the earnings were 0.43 euro and 0.39 euro, respectively.
EBIT margin improved to 7.7 percent, up 0.2 percentage points, compared to the previous year's 7.5 percent.
Third quarter revenue in increased by 7.2 percent to 589.7 million euros from 550.3 million euros year ago.
Looking ahead to fiscal 2026, the company narrowed its EBIT margin view to range between 7.0 and 7.5 percent, lower than the previous forecast of 7.0 to 8.0 percent.
Revenue guidance for the year is however maintained at a range of 2.300 to 2.400 billion euros.
Wacker Neuson shares were losing 8.77 percent on the XETRA, trading at 20.90 euros.
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