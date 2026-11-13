Wacker Neuson SE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wacker Neuson SE gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,43 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wacker Neuson SE 0,390 EUR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wacker Neuson SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 589,7 Millionen EUR im Vergleich zu 550,3 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at