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13.11.2026 06:31:28
WACOAL hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
WACOAL lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 51,01 JPY. Im letzten Jahr hatte WACOAL einen Gewinn von -21,410 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 46,84 Milliarden JPY – ein Plus von 10,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WACOAL 42,56 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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