WACOAL: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

WACOAL präsentierte am 13.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 29,61 JPY gegenüber 7,19 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,23 Prozent auf 42,83 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte WACOAL 43,37 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at