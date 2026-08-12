WACOAL stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

WACOAL hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 0,99 USD gegenüber 9,18 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 306,9 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 311,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at