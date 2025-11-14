WACOAL stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

WACOAL hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,73 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,50 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 288,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 292,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at