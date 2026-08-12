WACOAL vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

WACOAL hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 31,41 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte WACOAL 265,39 JPY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat WACOAL 48,91 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 44,96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at