Wacom gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Wacom hat am 31.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,58 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5,68 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26,89 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 4,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at