Wacom stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Wacom hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 USD. Im Vorjahresviertel hatte Wacom -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 180,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 184,8 Millionen USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,470 USD. Im Vorjahr waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Wacom im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 3,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 729,93 Millionen USD im Vergleich zu 758,81 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at