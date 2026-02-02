Wacom vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Wacom hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,58 JPY gegenüber 13,57 JPY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 30,24 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 30,20 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at