Wacom veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Wacom hat am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,16 USD. Im letzten Jahr hatte Wacom einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Wacom im vergangenen Quartal 196,3 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wacom 198,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at