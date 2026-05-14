Wacom zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Wacom ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wacom die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 15,64 JPY. Im Vorjahresviertel waren -0,820 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,36 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 28,16 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 70,98 JPY gegenüber 36,97 JPY im Vorjahr.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,92 Prozent auf 110,00 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 115,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at