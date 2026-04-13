13.04.2026 06:31:29

WADAKOHSAN gewährte Anlegern Blick in die Bücher

WADAKOHSAN hat am 10.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 44,45 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das WADAKOHSAN ein Ergebnis je Aktie von 28,14 JPY vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WADAKOHSAN in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,67 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,55 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 239,44 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WADAKOHSAN 284,51 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 40,13 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 42,14 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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