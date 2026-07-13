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13.07.2026 06:31:29
WADAKOHSAN gewährte Anlegern Blick in die Bücher
WADAKOHSAN gab am 10.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 56,39 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 101,23 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat WADAKOHSAN 11,07 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12,31 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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