WADAKOHSAN stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

WADAKOHSAN hat am 02.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 31,46 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 49,15 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat WADAKOHSAN im vergangenen Quartal 11,11 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WADAKOHSAN 9,87 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at