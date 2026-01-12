WADAKOHSAN stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

WADAKOHSAN hat am 09.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 133,51 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 143,26 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,41 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte WADAKOHSAN einen Umsatz von 13,60 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at