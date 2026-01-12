12.01.2026 05:49:38

Wadephul bei Rubio in Washington - UN-Besuch in New York

WASHINGTON (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul führt an diesem Montag angesichts der US-Drohungen mit einer gewaltsamen Einnahme Grönlands und der Beratungen über einen Waffenstillstand in der Ukraine hochrangige Gespräche in Washington. Am Nachmittag deutscher Zeit (16.30 Uhr) wird der CDU-Politiker von seinem Kollegen Marco Rubio empfangen.

Neben Grönland und der weiteren Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine soll es um die transatlantische Sicherheits- und Verteidigungspolitik gehen. Wadephul hatte die USA vor dem Abflug an ihre Verantwortung für Freiheit, Selbstbestimmung und die Nato erinnert.

US-Präsident Donald Trump verweist bei seinen Drohungen gegen Grönland auf die strategische Bedeutung der Insel, eine große Präsenz von russischen und chinesischen Schiffen in der Region - und auf die Naturschätze. Ebenso wie die USA und Deutschland sind Island und das offiziell zu Dänemark gehörende Grönland Mitglieder des transatlantischen Nato-Bündnisses.

Zugreise zur UN nach New York

Überraschend will Wadephul am Nachmittag mit dem Zug nach New York reisen und dort UN-Generalsekretär António Guterres treffen. Hintergrund ist auch die US-Ankündigung, sich aus 66 internationalen Organisationen zurückzuziehen, darunter zahlreiche UN-Organisationen. Der Austritt wird damit begründet, dass die Organisationen nicht mit den Interessen der USA vereinbar seien. Bei vielen Organisationen geht es um Umwelt und Klima, Geschlechtergerechtigkeit, Bildung, Demokratie, Zivilgesellschaft und Rechtsstaatlichkeit./bk/DP/zb

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün -- ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester
An den Märkten in Fernost dominieren am Montag die Bullen. Während der heimische Aktienmarkt am Freitag zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

