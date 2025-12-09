09.12.2025 05:49:38

Wadephul besucht chinesische Hightech-Metropole Guangzhou

GUANGZHOU (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul beendet nach den Gesprächen in Peking an diesem Dienstag mit Unternehmensbesuchen in der südchinesischen Hightech-Metropole Guangzhou seinen China-Besuch. Beim Weltmarktführer für Tunnelbohrmaschinen, dem deutschen Unternehmen Herrenknecht, will sich der CDU-Politiker über dessen Erfahrungen mit einem wichtigen Produktionsstandort in China informieren. Anschließend ist geplant, dass sich Wadephul bei WeRide, einem Anbieter von Technik für autonomes Fahren, über den Stand der Entwicklungen unterrichten lässt.

Herrenknecht hat in Guangzhou seinen größten Standort in China und baute dort am U-Bahnnetz mit. Chinaweit beschäftigt der Konzern nach eigenen Angaben 900 Mitarbeiter an 9 Standorten. Die Spezialfirma aus Schwanau in Baden-Württemberg gilt als sogenannter "Hidden Champion" und beschäftigt nach eigenen Angaben fast 5.500 Mitarbeiter. In Europa machte sich Herrenknecht mit Großprojekten einen Namen, darunter dem Brenner Basistunnel und dem Bahnprojekt Stuttgart 21.

Wadephul bei führendem Unternehmen für Robotaxis

Das 2017 gegründete Unternehmen WeRide gehört zu den führenden Unternehmen für Robotaxis. Es fokussiert sich auf die Entwicklung einer Software-Plattform, die in verschiedenen Fahrzeugtypen zum Einsatz kommen kann. Die börsennotierte Firma vertreibt neben Robotaxis auch autonom fahrende Busse, Kehrmaschinen und Lieferfahrzeuge. WeRide hat nach eigenen Angaben Lizenzen in acht Staaten, darunter in China, den USA, Frankreich, der Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten./bk/jon/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:45 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX etwas tiefer erwartet -- DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen am Dienstag überwiegend in Rot
Am heimischen Aktienmarkt wird mit leichten Verlusten gerechnet, während der deutsche Markt seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Dienstag weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen