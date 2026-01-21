Wadephul besucht Kenia und Äthiopien

NAIROBI (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul beginnt an diesem Mittwoch in Kenia einen zweitägigen Besuch in Afrika. In der Hauptstadt Nairobi will der CDU-Politiker unter anderem Präsident William Ruto sowie Premierminister und Außenminister Musalia Mudavadi zu Gesprächen treffen. Zudem sind der Besuch eines Schulungszentrums einer deutschen Firma sowie bei einem internationalen Ausbildungszentrum für Friedensunterstützung geplant. Wadephul wird bei der Reise von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Am Donnerstag wird er in Äthiopien erwartet.

Im Zentrum der Reise stehen nach Angaben eines Sprechers des Auswärtigen Amts in Berlin neben den bilateralen Beziehungen Fragen der regionalen und internationalen Sicherheit. Außerdem soll es etwa angesichts der umstrittenen Annexionspläne von US-Präsident Donald Trump für die offiziell zum Nato-Mitglied Dänemark gehörende Arktisinsel Grönland auch um den Erhalt der regelbasierten internationalen Ordnung gehen.

An diesem Donnerstag sind politische Gespräche in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba sowie ein Besuch im Hauptquartier der Regionalorganisation Afrikanischen Union (AU) geplant./bk/DP/mis