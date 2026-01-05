Wadephul besucht Litauen - Ukraine und Russland im Zentrum

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul besucht an diesem Montag vor dem Hintergrund andauernder Verhandlungen über einen Waffenstillstand in der Ukraine Litauen. In Vilnius, der Hauptstadt des baltischen EU- und Nato-Landes, will der CDU-Politiker Regierungschefin Inga Ruginiene und Außenminister Kestutis Budrys treffen.

Im Mittelpunkt der Gespräche stehen nach Angaben eines Sprechers des Auswärtigen Amts in Berlin die Unterstützung der vor fast vier Jahren von Russland angegriffenen Ukraine sowie die enge Zusammenarbeit an der Nato-Ostflanke und im Kampf gegen hybride Bedrohungen. Gemeinsam mit seinem litauischen Kollegen will Wadephul auch das Museum für Okkupationen und Freiheitskampf in Vilnius besuchen. Es ist Wadephuls erste Auslandsreise im neuen Jahr.

Unter hybriden Bedrohungen werden militärische, wirtschaftliche, geheimdienstliche und propagandistische Mittel verstanden, mit denen auch die öffentliche Meinung beeinflusst werden kann. Unter anderem gehören staatlich gelenkte Cyberattacken dazu.

Schutz der Nato-Ostflanke: Besuch bei Panzerbrigade 45

Wadephul will zudem in Nemencine bei Vilnius die deutsche Panzerbrigade 45 "Litauen" besuchen, die zum verstärkten Schutz der Nato-Ostflanke dienen soll. Deutschland setze sich gemeinsam mit Litauen als unerlässlichem Partner für eine starke Ukraine und ein wehrhaftes Europa ein, betonte der Sprecher. Die Panzerbrigade 45 wurde im April 2025 formal in Dienst gestellt. Sie soll bis 2027 mit einer Gesamtstärke von 4.800 Soldaten und 200 zivilen Mitarbeitern voll als Kampfverband einsatzfähig sein./bk/awe/DP/he