Wadephul besucht Mexiko - Wirtschaft im Mittelpunkt

MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul reist nach seinem Besuch bei den Vereinten Nationen in New York an diesem Donnerstag zu einem zweitägigen Besuch nach Mexiko weiter. Der CDU-Politiker wird wegen der Zeitverschiebung erst am Abend deutscher Zeit (20.00 Uhr MESZ) in der Hauptstadt Mexiko-Stadt eintreffen.

Nach einem Treffen mit Außenminister Roberto Velasco will Wadephul mit diesem eine Sitzung der deutsch-mexikanischen binationalen Kommission leiten. Dabei sollen zentrale Themen der bilateralen Zusammenarbeit besprochen werden. Ein wichtiger Punkt ist die wirtschaftliche Kooperation. Mexiko ist für die Bundesregierung ein zentraler Partner in Lateinamerika, unter anderem beim Einsatz für die internationale Ordnung.

Zu Beginn des Besuches will der deutsche Außenminister den Templo Mayor (Haupttempel) im historischen Zentrum von Mexiko-Stadt sowie ein mit dem Tempel verbundenes Museum und eine Ausgrabungsstätte besuchen. Der Tempel war einst der wichtigste Tempel von Tenochtitlán (1325-1521), der Hauptstadt des Aztekenreiches. Am Freitag stehen für Wadephul Wirtschaftstermine sowie der Besuch des Goethe-Instituts in Mexiko-Stadt auf dem Programm./bk/aso/DP/jha