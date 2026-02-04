04.02.2026 05:49:39

Wadephul besucht Südsee-Königreich Tonga

TONGA (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund der Auswirkungen des Klimawandels besucht Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Mittwoch das polynesische Königreich Tonga im Südpazifik. Während sich etwa die USA unter Präsident Donald Trump weitgehend aus der Klimapolitik zurückziehen, will Deutschland auch deutlich machen: Die Bundesregierung kümmert sich nach wie vor um den Kampf gegen den Klimawandel und dessen Folgen.

Wadephul hatte zum Auftakt seiner Reise in die Pazifikregion erklärt, Deutschland wolle strategischer Partner der Regionalorganisation Pacific Islands Forum (PIF) werden, zu deren Klimafonds die Bundesrepublik beiträgt. Wegen des steigenden Meeresspiegels ist der Klimawandel für die pazifischen Inselstaaten eine existenzielle Bedrohung. Tonga ist Sitz des regionalen Klimafonds "Pacific Resilience Facility", der 2023 vom PIF beschlossen worden war. Deutschland hat bisher fünf Millionen Euro zur Finanzierung zugesagt.

Erbmonarchie und zugleich parlamentarische Demokratie

Tonga ist eine konstitutionelle Erbmonarchie und zugleich eine parlamentarische Demokratie. Staatsoberhaupt ist seit 2012 König Tupou VI.. Tonga ist einer der wenigen Pazifikstaaten mit eigener Armee mit einer Stärke von etwa 500 Soldatinnen und Soldaten, die auch an internationalen Friedensoperationen teilnimmt.

Bei einer Audienz Wadephuls bei König Tupou VI. dürfte es auch um die bilateralen Beziehungen gehen. Diese gehen zurück auf einen Freundschaftsvertrag des deutschen Kaiserreiches aus dem Jahr 1876. Diplomatische Beziehungen mit der Bundesrepublik bestehen seit 1976./bk/DP/nas

