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25.11.2026 14:45:38
Wadephul findet Etat seines Hauses nur 'verantwortbar'
BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hadert mit dem Haushaltsplan seiner eigenen Koalition. Der vorgesehene Etat für das Auswärtige Amt sei "verantwortbar", sagte der CDU-Politiker bei den abschließenden Haushaltsberatungen im Bundestag. "Aber ehrlich gesagt: Ein sehr viel besseres Prädikat kann ich meinem Haushalt nicht geben."
Angesichts der sicherheitspolitischen prekären Situation sei es "schwer nachvollziehbar", dass es für sein Ministerium keine Ausnahmen vom Sparzwang gebe. Am Freitag will der Bundestag über den Etat für das kommende Jahr abstimmen./ax/DP/stw
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