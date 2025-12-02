02.12.2025 14:08:38

Wadephul für raschen Beginn von Gaza-Wiederaufbaukonferenz

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul dringt angesichts des Winters und der nach wie vor katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen auf die zeitnahe Einberufung der von Ägypten geplanten Wiederaufbaukonferenz. "Wir fühlen uns diesem Prozess verpflichtet und wir ermutigen Ägypten, zu dieser Konferenz jetzt einzuladen", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinem ägyptischen Kollegen Badr Abdelatty in Berlin. Deutschland stehe bereit, sich zu beteiligen und den Wiederaufbau zu unterstützen.

Abdelatty sagte laut offizieller Übersetzung, Ägypten suche gemeinsam mit den USA nach einem Termin für die Konferenz und hoffe, diesen schnell zu finden. Die Rolle der USA sei hier wichtig, der Wiederaufbau ein wichtiges Element des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump. Deutschland spiele als Mitorganisator eine wichtige Rolle. Es gehe nun "darum, die Prioritäten richtig zu setzen, denn die Zeit drängt".

Rund sieben Wochen nach Beginn einer fragilen Waffenruhe zwischen Israel und der Islamistenorganisation Hamas im Gazastreifen gibt es immer wieder tödliche Zwischenfälle in der schmalen Küstenregion. Vor diesem Hintergrund sagte Wadephul, zentral bleibe die Entwaffnung der Hamas. An Israel appellierte er, sich an den Waffenstillstand zu halten und insbesondere noch mehr der humanitären Hilfe zu ermöglichen.

Deutschland und Ägypten vereinbaren strategischen Dialog

Wadephul und Abdelatty unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung, mit der ein strategischer Dialog auf Ebene der Außenminister begonnen werden soll, um die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern zu vertiefen. Der Dialog soll alle zwei Jahre abwechselnd in Ägypten und Deutschland stattfinden. Bei dem Austausch geht es um Themen von beiderseitigem Interesse wie etwa der regionalen Stabilität, der Migrationszusammenarbeit und der Bekämpfung von Terrorismus, Extremismus und Radikalisierung./bk/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:46 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX legt zu -- US-Börsen fester erwartet -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex können am Dienstag Gewinne einfahren. Die US-Börsen werden freundlich erwartet. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen