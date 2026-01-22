22.01.2026 05:49:38

Wadephul in Äthiopien - Besuch bei Afrikanischer Union

ADDIS ABEBA (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt seine zweitägige Afrika-Reise an diesem Donnerstag in Äthiopien fort. In der Hauptstadt Addis Abeba plant der CDU-Politiker unter anderem ein Gespräch mit seinem Kollegen Gedion Timothewos. Zudem ist ein Besuch der in der Stadt angesiedelten Zentrale der Afrikanischen Union (AU) sowie ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der AU-Kommission, dem ehemaligen dschibutischen Außenminister Mahmoud Ali Youssouf, geplant.

Dabei dürfte es auch um den seit April 2023 andauernden Krieg im Sudan gehen. Die Vereinten Nationen stufen den Konflikt, in dem sich die sudanesische Armee und die Miliz Rapid Support Forces (RSF) gegenüberstehen, als größte humanitäre Krise der Welt ein.

Zentrale Ziele der AU sind Frieden, Sicherheit, Entwicklung, Demokratisierung und der Schutz der Menschenrechte. So ist es in der AU-Agenda 2063 festgehalten. Bei Kriegsverbrechen oder Genoziden hat die Organisation ein Interventionsrecht. Die Regionalorganisation umfasst alle 54 afrikanischen Staaten und Westsahara. Gegründet wurde die AU 2002, um die politische und wirtschaftliche Integration Afrikas voranzutreiben. Im September 2023 wurde die Organisation als vollwertiges Mitglied in die G20-Runde der führenden Wirtschaftsmächte aufgenommen.

## Berichtigung

- der Story ("Wadephul in Äthiopien - Besuch bei Afrikanischer

Union"). Der im 1. Absatz genannte Vorsitzende der AU-Kommission,

Youssouf, ist ehemaliger, nicht amtierender Außenminister von

Dschibuti./bk/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen beenden Sitzung deutlich fester -- ATX geht stärker aus dem Handel -- DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte stärker, wohingegen der deutsche Leitindex nachgab. Der Dow legte daneben kräftig zu. Am Mittwoch wiesen die wichtigsten asiatischen Indizes verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen