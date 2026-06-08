08.06.2026 17:28:38

Wadephul: Irans Erklärung kann richtiger Schritt sein

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat die iranische Ankündigung zu einem Ende der Angriffe auf Israel begrüßt. "Die heutige Erklärung Irans, die Angriffe seien beendet, kann ein richtiger Schritt sein. Wir werden jetzt genau beobachten, wie belastbar die Äußerung ist", sagte der CDU-Politiker bei einem Auftritt mit seiner australischen Kollegin Penny Wong in Berlin. Zugleich forderte er die Führung in Teheran auf, ihren Einfluss auf die Hisbollah-Miliz im Libanon zu verstärken, um ein Ende von deren Angriffen auf Israel zu erreichen.

"Voraussetzung für jede langfristige Befriedung ist Verhandlungsbereitschaft", fügte Wadephul hinzu. Deswegen unterstütze die Bundesregierung ausdrücklich die Bemühungen der USA um eine diplomatische Lösung. Man appelliere "an alle Beteiligten, ein Wiederaufflammen der kriegerischen Auseinandersetzung zu vermeiden".

Die iranische Militärführung hatte zuvor ihre Angriffe gegen Israel für beendet erklärt. Ein israelischer Regierungsvertreter sagte dem Nachrichtenportal "ynet" später, Israel werde die Angriffe auf Wunsch von US-Präsident Donald Trump einstellen./bk/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:59 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23
07.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 23: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Zweifel und Lage in Nahost: ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt mit roten Vorzeichen -- Börsen in Asien zum Handelsende mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrschte am Montag Zurückhaltung. Der deutsche Markt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. In Fernost dominierten die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen