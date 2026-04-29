Wadephul nennt heftige Trump-Kritik an Merz Einzelbemerkung

RABAT (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat sich gelassen zur scharfen Kritik von US-Präsident Donald Trump an Friedrich Merz geäußert, sich aber inhaltlich voll hinter den Kanzler gestellt. "Das ist eine Einzelbemerkung des Präsidenten gewesen zu einer aktuellen Debatte, die wir miteinander haben", sagte der CDU-Politiker am Rande eines Besuchs in der marokkanischen Hauptstadt Rabat. Ein Journalist hatte mit Blick auf Trumps Worte gefragt, ob dies der Ton sein, in dem enge Partner miteinander kommunizieren sollten.

"Der Bundeskanzler hat eine Warnung an Iran ausgesprochen und hat Iran deutlich gemacht, dass es in dieser Situation es nicht übertreiben soll", sagte Wadephul. Der Iran müsse erkennen, dass ein Abschluss der Verhandlungen möglich sei. "Jemand, der seine Karten überreizt und der den Verhandlungspartner hier, die USA, in eine schwierige Situation bringt, riskiert eben auch, dass dieser Krieg wieder ausbricht", fügte er hinzu und ergänzte: "Das war ja die Botschaft, die der Bundeskanzler hat aussenden wollen, und diese Botschaft ist vollkommen richtig."

Trump hatte Merz angegriffen, nachdem dieser unter anderem den USA vorgeworfen hatte, Amerika lasse sich vom Iran demütigen und es fehle eine überzeugende Strategie. "Er hat keine Ahnung, wovon er spricht!", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Es sei kein Wunder, "dass es Deutschland so schlecht geht, sowohl wirtschaftlich als auch in anderer Hinsicht!". Er warf dem Kanzler vor, damit einverstanden zu sein, dass der Iran über Atomwaffen verfüge, und lobte sein eigenes Vorgehen./bk/DP/he