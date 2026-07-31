31.07.2026 15:47:38

Wadephul nennt Lage in Ceuta besorgniserregend

BERLIN (dpa-AFX) - Spanien muss nach den Worten des deutschen Außenministers Johann Wadephul (CDU) umgehend die vollständige Kontrolle über Ceuta zurückgewinnen - die Situation dort sei "besorgniserregend". Der Schutz der europäischen Außengrenze sei von überragender Bedeutung für die Europäische Union, um illegale Migration in Schach zu halten, erklärte er.

Er sei dazu mit seinem spanischen Amtskollegen José Manuel Albares und seinem marokkanischen Kollegen Nasser Bourita sowie Kolleginnen und Kollegen innerhalb der EU in Kontakt gewesen. "Jetzt ist schnelles und gemeinsames Handeln im Sinne der Europäischen Union gefragt, um den Schengenraum - eine der größten Errungenschaften der EU - zu schützen und offenzuhalten", so Wadephul.

Der Andrang Zehntausender Menschen auf die Nordafrika-Exklave Ceuta hat Spanien in eine Krise gestürzt - und Europa in Alarmbereitschaft versetzt./hoe/DP/mis

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