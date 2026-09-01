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01.09.2026 17:59:38
Wadephul: Russisches Generalkonsulat in Bonn muss schließen
BERLIN (dpa-AFX) - Das russische Generalkonsulat in Bonn wird zum 18. September geschlossen. Zudem werde der Vertrag für das Russische Haus in Berlin gekündigt, sagte Außenminister Johann Wadephul (CDU). Unter anderem mit diesen Konsequenzen reagiere man auf den Russland zugeschriebenen versuchten Anschlag mit einer Sprengstoff-Drohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle./abc/DP/jha
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