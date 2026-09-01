|
01.09.2026 05:49:39
Wadephul schließt Nordafrikareise in Algerien ab
ALGIER (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt an diesem Dienstag seine zweitägige Nordafrikareise in Algerien fort. Schon am Montagabend sollte der CDU-Politiker den algerischen Außenminister Ahmed Attaf treffen. In der Hauptstadt Algier ist nun auch ein Gespräch mit Präsident Abdelmadjid Tebboune geplant. Bereits in Tunesien war Wadephul auf höchster politische Ebene empfangen worden, von Präsident Kais Saied. Das gilt als besondere Auszeichnung für einen Außenminister.
Am Vormittag will der Bundesaußenminister in Algier zu Beratungen mit dem algerischen Minister für Kohlenwasserstoffe, Mohamed Arkab, zusammenkommen. Auch ein Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern deutscher Unternehmen in Algerien ist geplant.
Am Montag hatte Wadephul zunächst Tunesien besucht. Mit beiden Ländern will der Außenminister angesichts globaler Umbrüche und Instabilität die Zusammenarbeit im Wirtschafts- und Sicherheitsbereich verstärken. Gerade bei der Energiezusammenarbeit könne man sich gegenseitig viel anbieten, um gemeinsam mehr Wachstum und Wohlstand zu schaffen, sagte er.
Algerien ist nach den Worten Wadephuls einer der wichtigsten Gaslieferanten für die EU. Als künftiger Lieferant mit riesigem Potenzial für die Produktion von grünem Wasserstoff werde die Bedeutung des Landes nochmals zunehmen. Erst im Juli hatten Deutschland und Algerien vereinbart, die Partnerschaft für die Energieversorgung nochmals deutlich zu vertiefen./bk/DP/stw
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: US-Börsen letztlich tiefer -- ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die Wall Street notierte tiefer. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.