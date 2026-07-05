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05.07.2026 16:47:38
Wadephul springt Israel im Streit mit der Türkei bei
BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat jüngste Äußerungen seines türkischen Kollegen Hakan Fidan zu Israel als "vollkommen unangemessen" zurückgewiesen. Er bezog sich auf die Videoübersetzung eines Interviews mit Fidan mit dem Sender CNN Türk, die Israels Außenminister Gideon Saar zuvor auf der Plattform X veröffentlicht hatte. Darin sagte Fidan, die israelische Politik und Denkweise seien zu einer Last geworden, die die Menschheit nicht länger ertragen könne. Israel sei ein Problem für die gesamte Menschheit.
Wadephul sagte dazu "Bild": "Israel ist einer anhaltenden Bedrohung aus der Region ausgesetzt und hat das Recht und die Pflicht, seine Bevölkerung zu schützen." Wadephul kündigte an, er werde noch vor dem am Dienstag beginnenden Nato-Gipfel nach Israel reisen und Saar treffen. Kritik kam auch aus der Linke-Fraktion im Bundestag. Ihre außenpolitische Sprecherin Cansu Özdemir sagte "Welt", Fidans Äußerungen seien "entmenschlichend und brandgefährlich".
Anlass für Fidans Äußerung war Israels formelle Anerkennung des Völkermords an den Armeniern (ab 1915). Die türkische Regierung sprach von einem politischen Vergeltungs- und Ablenkungsmanöver. Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, Israel versuche, "die eigenen Verbrechen zu vertuschen" und die Türkei mit Verleumdungen zu überziehen./sk/DP/zb
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