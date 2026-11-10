Wadephul: Teheran wird Geschlossenheit nicht erschüttern

PARIS (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat den Iran vor hybriden Angriffen gewarnt. "Die Machthaber in Teheran sollten sich dabei keinerlei Illusionen hingeben, unsere Geschlossenheit durch hybride Aktivitäten etwa erschüttern zu können", sagte der CDU-Politiker zum Abschluss der Beratungen mit seinen Kolleginnen und Kollegen der G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien in Paris. "Das wird nicht gelingen und solche Aktivitäten werden wir unter keinen Umständen dulden."

Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot hatte am Vortag deutlich gemacht, dass sein Land den Iran als Drahtzieher hinter den jüngsten Cyberangriffen auf Kühlsysteme französischer Supermarktketten sieht. Die deutschen Sicherheitsbehörden haben sich noch nicht festgelegt, wer hinter den Angriffen auf Supermärkte in der Bundesrepublik steckt.

Wadephul sprach Frankreich mit Blick auf die Angriffe volle Solidarität aus. "Diese perfiden Sabotageakte, die die Sicherheit von Menschen gefährden, zeigen einmal mehr, welche reelle Bedrohung von staatlich gesteuerten Cyberangriffen ausgeht." Gemeinsam mit den Partnern stimme man sich eng über eine angemessene Reaktion ab. Barrot selbst hatte europäische Sanktionen wie ein Einfrieren von Geldern oder Einreiseverbote ins Spiel gebracht. Auch nicht öffentliche Antworten könnte es geben. Zum Dementi des Iran sagte Barrot: "Natürlich werden sie es abstreiten, weil sie unsere Antwort fürchten."/bk/DP/jha