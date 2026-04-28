|
28.04.2026 05:49:38
Wadephul trifft UN-Generalsekretär Guterres in New York
NEW YORK (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt an diesem Dienstag in New York seinen zweitägigen Besuch bei den Vereinten Nationen fort. In der UN-Zentrale in der US-Ostküstenmetropole will der CDU-Politiker unter anderem mit UN-Generalsekretär António Guterres sprechen. Neben den Kriegen im Iran und in der Ukraine dürfte dabei die Stärkung des multilateralen Systems eine wichtige Rolle spielen. Geplant ist auch ein Treffen mit dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi.
Das Verhältnis der US-Regierung von Präsident Donald Trump und den Vereinten Nationen gilt als angespannt. Nach UN-Angaben schulden die USA der internationalen Organisation noch Milliarden Dollar. Trump hatte die Vereinten Nationen wiederholt als ineffektiv kritisiert, die USA aus mehreren UN-Einrichtungen und internationalen Abkommen zurückgezogen und einen auf ihn als Person zugeschnittenen internationalen "Friedensrat" ("Board of Peace") vorgestellt.
Wadephul will bei seinen Gesprächen am East River auch um Unterstützung für die Kandidatur Deutschlands für einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat werben, dem mächtigsten Gremium der Weltorganisation. Die Wahl ist für Anfang Juni angesetzt. Deutschland bewirbt sich gemeinsam mit Österreich und Portugal um einen der beiden freien Sitze in der Gruppe der westeuropäischen und anderen Staaten./bk/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. An den US-Börsen zeigte sich keine einheitliche Richtung. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.