14.01.2026 06:13:38

Wadephul: Über Grönland entscheiden die Bewohner

WASHINGTON/BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul pocht angesichts der Begehrlichkeiten der USA auf Grönland auf das Selbstbestimmungsrecht der dortigen Bewohner. Was mit Grönland geschehe, entschieden die Grönländerinnen und Grönländer, und die wollten beim Königreich Dänemark bleiben, sagte der CDU-Politiker am Rande seines US-Besuchs in den ARD-"Tagesthemen". "Wenn sie eine andere Entscheidung treffen, dann ist es ihre Sache, es ist ihr Selbstbestimmungsrecht. Das ist eine ganz klare internationale Rechtsregel", betonte Wadephul.

Der Minister bekräftigte seine Einschätzung, dass es keine Hinweise für eine Militäraktion der USA zur Annexion Grönlands gebe. "Ich sehe dafür keinen Anhaltspunkt, dass das irgendjemand hier machen möchte und dass es dafür ernsthafte Pläne gibt", sagte er. Ähnlich hatte er sich am Dienstag nach einem Gespräch mit seinem US-Kollegen Marco Rubio in Washington geäußert.

Zugleich machte Wadephul deutlich, es schade dem Zusammenhalt und der Verlässlichkeit im transatlantischen Bündnis, wenn derartige Überlegungen artikuliert werden. "Wir müssen uns gemeinsam gegen mögliche Gegner von außen verteidigen und nicht uns gegenseitig bedrohen", mahnte der deutsche Außenminister./shy/DP/zb

