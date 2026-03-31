Wadephul und Kallas übergeben Hilfslieferungen an Ukraine

KIEW (dpa-AFX) - Deutschland und die Europäische Union unterstützen die durch den russischen Angriffskrieg angeschlagene ukrainische Eisenbahn mit Material im Wert von rund zwei Millionen Euro. Außenminister Johann Wadephul (CDU) und EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas übergaben das Material zur Unterstützung der ukrainischen Eisenbahn zum Abschluss ihres Solidaritätsbesuches in der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

Zuvor hatte sich Wadephul von Mitarbeitern der ukrainischen Staatsbahn einen bei einem russischen Angriff zerstörten und ausgebrannten Eisenbahnwaggon zeigen lassen. Bei dem Drohnenangriff starben nach Angaben von ukrainischer Seite am 27. Januar in der Region Charkiw sechs Menschen.

Kallas übergab für die EU 10 von insgesamt 32 Generatoren. Das Paket im Wert von 1,4 Millionen Euro umfasst zudem Baumaschinen und Lastwagen. Deutschland stellt der Ukraine bilateral 18 Fahrzeuge im Wert von rund 600.000 Euro zur Verfügung. Wadephul übergab symbolisch mehrere Pickups und Minibusse. Der Außenminister hatte am Nachmittag auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow zu Gesprächen getroffen./bk/aha/DP/he