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11.10.2026 10:53:38
Wadephul verurteilt Angriff auf Flughafen in Riad
TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat den Angriff auf den Hauptflughafen der saudi-arabischen Hauptstadt Riad scharf verurteilt. Auf der Plattform X sprach der CDU-Politiker von einem Terrorakt gegen Saudi-Arabien und die zivile Luftfahrt. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern, den Angehörigen gilt mein tiefes Beileid", schrieb Wadephul weiter. Bei der Attacke am Samstag wurden mindestens zwölf Menschen getötet und 309 weitere verletzt. Das von Saudi-Arabien angeführte Militärbündnis machte die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz für Attacke auf den Flughafen King Chalid verantwortlich./arb/DP/zb
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