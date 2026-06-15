Wadephul verurteilt russische Angriffe als 'ruchlose Attacken'

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat die nächtlichen russischen Luftangriffe auf die Ukraine scharf verurteilt. Der CDU-Politiker sprach von "ruchlosen Attacken", die sich unter anderem gegen europäische Kulturgüter von unschätzbarem Wert gerichtet hätten. "Das zeigt: Eine echte Bereitschaft besteht auf russischer Seite bisher nicht, in Verhandlungen einzutreten", ergänzte der CDU-Politiker mit Blick auf Spekulationen über eine mögliche Wiederaufnahme von Gesprächen über einen Waffenstillstand. Deswegen werde man die Ukraine weiter unterstützen und die Sanktionspolitik gegen Russland fortsetzen.

Während einer neuen Welle russischer Luftangriffe auf die Ukraine war zuvor auch die Hauptkirche des zum Weltkulturerbe zählenden Höhlenklosters in Kiew in Brand geraten. "Nach operativen Informationen gibt es ernsthafte Schäden auf dem Gelände des Höhlenklosters", schrieb der Militärgouverneur der Dreimillionenstadt, Tymur Tkatschenko, bei Telegram. Moskau wies die Schuld von sich: Nach nicht überprüfbaren Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurde das Höhlenkloster in Kiew von einer Patriot-Rakete der ukrainischen Flugabwehr getroffen.

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sagte zu den jüngsten Angriffen auf Zivilisten: "Das sind alles Kriegsverbrechen, die Russland begeht."/aha/DP/jha