Wadi Kom Ombo informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Wadi Kom Ombo hat am 03.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 EGP gegenüber 2,77 EGP im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 53,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23,9 Millionen EGP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,2 Millionen EGP.

