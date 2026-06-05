Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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05.06.2026 08:00:24
Wäre "wahrscheinlich sinnvoll": US-Konzern Anthropic plädiert für weltweite Pause bei KI-Entwicklung
Das US-Unternehmen Anthropic schlägt vor, die Spitzenforschung im Bereich Künstliche Intelligenz zu verlangsamen. So könnten sich Gesellschaft und Forschung an den technologischen Fortschritt anpassen. Doch damit die Pause auch Wirkung zeigt, müsse eine Bedingung erfüllt sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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