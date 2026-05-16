Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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16.05.2026 09:13:59
"Wären dazu bereit": Mercedes-Boss erwägt Einstieg in Rüstungsindustrie
Angesichts steigender Rüstungsausgaben erwägen deutsche Autobauer eine Erweiterung ihrer Geschäftsfelder. Ein Bericht zu Verhandlungen zwischen VW und Iron-Dome-Hersteller Rafael Advanced Systems sorgt für Aufsehen. Mercedes-Chef Källenius sieht Potenzial der Sparte.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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