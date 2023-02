Wärme aus Granulat in Containern: So erhitzt PepsiCo Frittierfett für Chips auf 300 Grad

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Kartoffelchips werden in europäischen Fabriken in der Regel mit Gas frittiert. Doch strenge Vorgaben sorgen zum Beispiel in den Niederlanden dafür, dass auch diese Wärmeprozesse dekarbonisiert werden müssen. Der US-amerikanische Lebensmittelkonzern PepsiCo setzt auf eine Lösung aus Deutschland.